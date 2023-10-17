17 октября, 09:07

Более 60 компаний при поддержке Подмосковья организовали экспорт в Узбекистан

Общая сумма контрактов превысила 7,7 млрд рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Свыше 60 компаний-экспортеров при поддержке правительства Московской области с 2020 года заключили контракты на поставку своей продукции в Узбекистан на общую сумму более 7,7 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Подмосковные компании-экспортеры при поддержке региона с 2020 года экспортировали в Узбекистан продукцию более чем на 7,7 млрд рублей. За этот период более чем 60 компаний подписали в общей сложности свыше 110 экспортных контрактов", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона добавили, что помощь подмосковным экспортерам оказывает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, который проводит для них образовательные мероприятия, помогает стать участниками международных выставок и бизнес-миссий, оказывает иные варианты поддержки. К примеру, один из контрактов был заключен в рамках бизнес-миссии, которая прошла в Узбекистане в сентябре. Контракт на поставку активной фармацевтической субстанции бензилбензоат с ООО "Наманган Фарм Плант" заключила компания АО "Ретиноиды". 

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