Пленарная сессия "Единороги на рынках будущего". Видеотрансляция

ТАСС/форум "Сделано в России"

В рамках форума "Сделано в России" проходит пленарная сессия "Единороги на рынках будущего", посвященная перспективным отечественным стартапам.

В фокусе обсуждения бизнес и продукты завтрашнего дня, которые создаются в России и в скором времени будут востребованы глобальным рынком. Они являются фундаментом экспортного потенциала России.

Участники обсуждают факторы, оказывающие влияние на появление отечественных компаний-"единорогов", стратегии, способные быстро адаптироваться в новых геополитических реалиях, а также занять свою нишу на рынках других стран.

"Единорогом" экономисты называют компанию, стоимость которой достигла $1 млрд в течение 10 лет с момента основания. При этом такое предприятие не проходило первичное размещение на бирже (IPO) и остается в собственности своих создателей не менее чем на четверть.