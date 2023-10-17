Более 560 млн рублей в виде займов выдали бизнесу в Подмосковье с начала года

Льготное финансирование одобрили 316 компаниям региона

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Свыше 340 займов на общую сумму более 560 млн рублей предоставил предпринимателям Московский областной фонд микрофинансирования с начала года, об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"С начала года фонд предоставил 344 займа на общую сумму более 562 млн рублей. Льготное финансирование было одобрено 316 подмосковным компаниям. Самой популярной программой является "Приоритетный", по которой заключено 80 договоров на сумму более 190 млн рублей. Основными получателями займов остаются производственные предприятия, а также представители оптово-розничной торговли, логистики и сельского хозяйства", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что региональный фонд микрофинансирования был создан в 2009 году. В настоящее время субъектам малого и среднего предпринимательства Подмосковья доступны семь кредитных программ.

В зависимости от программы предприниматели могут получить заем до 5 млн рублей по ставке от 2% годовых на срок до 3 лет. Для самозанятых региона создана специальная программа, в рамках которой им доступен заем до 500 тыс. рублей под 13% годовых.