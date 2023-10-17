17 октября, 09:16

Apple разрешила россиянам использовать сторонние способы оплаты в приложениях

Донат Сорокин/ ТАСС
© Донат Сорокин/ ТАСС

При этом за покупки в российских приложениях через внешние ресурсы компания будет взимать комиссию в размере 27%, рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Корпорация Apple разослала разработчикам из России письмо, согласно которому теперь они могут предоставлять своим пользователям возможность оплачивать покупки в приложениях через сторонние платежные системы.

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Об этом ТАСС сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

"Разослали всем российским разработчикам возможность уйти от эксклюзивности моноплатежей, то есть только через App Store. Появилась возможность оплачивать через различные другие варианты, которые соответствуют требованиям Apple", - рассказал Кусков.

По его словам, у пользователей появится возможность оплатить покупку в приложении банковской картой или иным способом. При этом за покупки в российских приложениях через внешние ресурсы Apple будет взимать комиссию в размере 27%. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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