Kyodo: семь заводов Toyota в Японии пока не могут восстановить работу

Они приостановили сборку из-за недостатка комплектующих, пишет агентство

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Японский автомобильный гигант Toyota Motor пока не может восстановить полноценную работу своих заводов, где приостановили сборку из-за недостатка комплектующих. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Проблемы зафиксировали во вторник на 10 сборочных линиях шести предприятий компании в префектурах Айти и Миэ. Еще один завод в префектуре Гифу также остановят в среду.

Взрыв на вспомогательном предприятии в префектуре Айти, где производят автомобильные комплектующие, произошел 16 октября. Ранения получили два сотрудника, один из них госпитализирован. Причины взрыва расследуются.

На остановленных заводах выпускаются такие модели, как Corola, Prius, Land Cruiser и RAV4. Всего в Японии у Toyota Motor 14 сборочных предприятий.

Toyota за первую половину этого года произвела в мире более 5,6 млн автомобилей - рекордно высокий показатель за данный срок. По сравнению с тем же периодом 2022 года производство увеличилось на 10,3%. Компания в первой половине 2023 года продала более 5,4 млн авто. По этому показателю она уже четвертый год подряд удерживает первое место в мире.