Rolls-Royce объявила о сокращении до 2,5 тыс. рабочих мест по всему миру

Как сообщили в компании, в апреле 2024 года свою должность покинет технический директор Грация Виттадини

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Компания Rolls-Royce объявила о сокращении до 2,5 тыс. рабочих мест на своих предприятиях по всему миру по плану корпоративной реорганизации. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявление компании.

По ее информации, сокращения коснутся от 2 тыс. до 2,5 тыс. сотрудников, или около 6% от общего числа работников компании. В заявлении также указано, что в апреле следующего года свою должность покинет технический директор Грация Виттадини.

План по реорганизации предусматривает объединение кадрового и финансового отдела в одно подразделение с целью увеличить размер инженерной группы и снизить затраты. Как отмечает издание, нынешние сокращения не затронут персонал, выполняющий инженерные работы.

В настоящее время около половины сотрудников компании находятся в Великобритании, около 11 тыс. - в Германии и 5,5 тыс. - в США. Всего в Rolls-Royce работают 42 тыс. человек. Предыдущая крупная реорганизация произошла в период пандемии COVID-19, сильно повлиявшей на авиастроительную отрасль компании. Тогда было упразднено 9 тыс. рабочих мест.