В Белоруссии планируют создать совместное с РФ предприятие по 3D-печати металлов

Директор офиса госкорпорации "Росатом" в Белоруссии Станислав Левицкий подчеркнул, что 3D-печать металлов "позволяет крайне оперативно замещать критические комплектующие в условиях текущих ограничений"

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Совместное российско-белорусское предприятие по 3D-печати металлов может появиться в республике к концу 2024 года. Об этом сообщил директор офиса госкорпорации "Росатом" в Белоруссии (компании "Русатом Бел") Станислав Левицкий на открывшемся в Минске XXVII Белорусском энергетическом и экологическом форуме.

"Уже на подписании находится дорожная карта, которая подразумевает, я очень надеюсь, [создание] к концу следующего года на территории Республики Беларусь в формате совместного предприятия инновационного центра для 3D-печати металлов", - сказал он.

Левицкий подчеркнул, что 3D-печать металлов "позволяет крайне оперативно замещать критические комплектующие в условиях текущих ограничений, позволяет ускорять проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ."

"В сфере электротранспорта <...> госкорпорация ["Росатом"] начинает сейчас реализовывать проект электромобиля "Атом". И мы планируем в ближайшее время провести коммуникации с руководителями Министерства промышленности [Белоруссии] и обсудить вопрос вхождения Республики Беларусь в лице отдельных организаций, отдельных, возможно, министерств и ведомств, в этот проект и стать нашим полноценным партнером. Это и с точки зрения производства каких-то комплектующих, и с точки зрения организации коммерческих сбытовых сетей", - сообщил Левицкий.

Он отметил, что "по ядерной медицине сейчас начинается реализация программы по созданию инновационного радиофармпрепарата с привлечением одной из белорусских организаций к проведению испытаний, промышленному изготовлению". "У нас будет <...> проработан вопрос о частичной локализации и, возможно, создании новой линейки медицинского оборудования, которое будет разрабатываться за счет средств союзного бюджета", - добавил руководитель странового офиса.