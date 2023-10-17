Шольц заявил, что ФРГ смогла заменить российский газ

По словам канцлера Германии, именно РФ решила прекратить поставки газа его стране

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия смогла заменить поставки российского газа импортом из других стран и может гордиться этим. Об этом он сказал, выступая на экономической конференции в Берлине.

По его словам, на Украине сейчас идет "война, которая многого требует [от ФРГ] и которая потребовала больших изменений". В этом контексте он назвал рост трат на оборону, а также изменения в ситуации с энергетикой.

Глава немецкого кабмина утверждал, что именно Россия решила прекратить поставки газа Германии. "До сих пор нет никаких санкций против российского газа", - добавил он. "Именно нам удалось за очень короткое время, чего не ожидал никто, заменить 50% поставок [примерно такой была доля российского газа в германском энергетическом пакете] импортом из других частей мира. Думаю, мы можем гордиться этим", - отметил канцлер.

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально на переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. От поставок ресурсов из РФ Германия начала отказываться после начала боевых действий на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого не был сертифицирован германской стороной.

Правительство ФРГ в сложившейся ситуации рассчитывает на строительство терминалов по приему СПГ. Суммарная мощность нынешних плавучих терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год - это вдвое меньше, чем было поставлено в 2021 году по "Северному потоку". Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.

Проблемы в экономике

Инфляция в ФРГ по итогам сентября составила 4,5% в годовом выражении.

Федеральное статистическое ведомство Германии информировало в конце июля, что ВВП республики во II квартале текущего года не изменился по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, экономика ФРГ находится в стагнации, отметили в ведомстве. В I квартале этого года ВВП республики сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В IV квартале 2022 года он уменьшился на 0,5%.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, ФРГ ожидает стагнация в текущем году, в 2024-2026 годах рост ВВП составит лишь 1-2%. В отчете фонда говорится, что компании Германии страдают от повышения цен на энергоносители, в будущем негативное влияние на развитие конъюнктуры окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.

Председатель Ассоциации германских профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими заявила 17 августа, что Германия не может преодолеть экономический спад из-за высоких цен на энергоносители.