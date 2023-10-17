В Чехии производство авто за девять месяцев выросло в годовом исчислении на 11,5%

С конвейеров сошло более 1 млн авто

ПРАГА, 17 октября. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в Чехии за первые девять месяцев года выросло в годовом исчислении на 11,5%. С конвейеров расположенных в республике заводов сошло 1,018 млн авто. Об этом сообщила в распространенном пресс-релизе национальная Ассоциация автомобильной промышленности.

"Производство легковых автомобилей в Чехии за первые девять месяцев текущего года выросло в годовом исчислении на 11,5%, - отмечается в документе. - В республике [за первые три квартала 2023 года] было произведено 1,018 млн легковых машин".

Подавляющая часть продукции автопрома (более 92%) направлялась на экспорт. На зарубежные рынки было направлено 939 716 легковых автомобилей. В годовом исчислении за первые три квартала текущего года экспорт вырос на 10,7%. При этом продажа авто на внутреннем рынке возросла более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Чехии увеличивается производство электромобилей. С января по сентябрь включительно их было выпущено в республике 134 324, что составляет 13,2% от общего количества произведенных автомашин.