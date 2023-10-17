Товарооборот между Белоруссией и Татарстаном планируют нарастить до $2 млрд

В 2022 году товарооборот составил порядка $1 млрд

КАЗАНЬ, 17 октября. /ТАСС/. Товарооборот между Белоруссией и Татарстаном планируют нарастить вдвое, до $2 млрд. Об этом журналистам сообщил председатель комиссии по энергетике и транспорту, член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Алексей Кушнаренко. В прошлом году товарооборот составил порядка $1 млрд.

"Рост товарооборота идет на постоянной основе на протяжении последнего времени. За 2022 год он составил почти $1 млрд. <…> При этом обе стороны понимают, что это далеко не предельная цифра. Мы должны ставить перед собой амбициозные задачи. Следующий этап, на мой взгляд, на взгляд потенциальных партнеров, которые взаимодействуют с белорусской и российской стороны, - это товарооборот в $2 млрд", - сказал Кушнаренко журналистам после встречи председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина с членами комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по энергетике и транспорту.

Член комиссии по энергетике и транспорту, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский на заседании комиссии Парламентского собрания по энергетике и транспорту, которое проходит в Казани, сообщил, что двукратный рост товарооборота может произойти в ближайшие годы.

"Товарооборот между Татарстаном и Беларусью находится на уровне, эквивалентном [сумме] порядка $1 млрд. <…> На наш взгляд, имеются все предпосылки и созданы условия для существенного наращивания товарооборота, практически в двукратной величине это может произойти в ближайшие годы", - сказал Комаровский.