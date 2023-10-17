17 октября, 09:38

В Томской области урожай зерна уменьшился на треть по сравнению с 2022 годом

Всего аграрии региона собрали 362,8 тыс. тонн зерновых

ТОМСК, 17 октября. /ТАСС/. Томская область стала первым сибирским регионом, где завершилась уборочная кампания, по урожайности регион занимает третье место в Сибирском федеральном округе (СФО). Всего аграрии региона собрали 362,8 тыс. тонн зерновых, что на 142 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Томской области.

"По предварительным данным, аграрии региона намолотили 362,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых при средней урожайности 22,1 центнера с гектара. По урожайности Томская область заняла третье место по Сибирскому федеральному округу", - говорится в сообщении.

На снижение урожайности повлияла засуха, которая установилась летом в регионах Сибири. При этом 2022 год во многих регионах был рекордным по сбору зерна.

При этом урожай рапса в регионе повысился с 31,1 тыс. тонн до 48,5 тыс. тонн. Посадочные площади под эту культуру за год также выросли более чем в 1,5 раза. С 2018 года рапс является одной из основных экспортных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Томской области. 

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