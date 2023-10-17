В "Алросе" опровергли сообщения о выходе из проекта "Катока" в Анголе

О переговорах по этому вопросу сообщало африканское издание Africa Intelligence

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Алроса" не ведет переговоры о выходе из совместного предприятия с ангольской Endiama - горнорудного общества (ГРО) "Катока" в Анголе, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Никаких переговоров по этому поводу "Алроса" не ведет", - сказали в компании.

Ранее африканское издание Africa Intelligence сообщило, что "Алроса" ведет переговоры с Endiama о выходе из проекта "Катока".

Российская группа алмазодобывающих компаний "Алроса" работает в Анголе с 1992 года. Ей принадлежит 41% акций горнорудного объединения "Катока" (еще 41% - у ангольской госкомпании Endiama, 18% - у международного холдинга LL International Holding B.V.). Катока - крупнейшая в Анголе кимберлитовая трубка и четвертое в мире месторождение по объему залежей и добыче алмазов (находится на северо-востоке страны). Каждый год там добывается около 6,8 млн карат алмазов. В мае 2017 года СП "Катока" и Endiama достигли соглашения о создании совместного предприятия "Луаше" по освоению алмазной трубки Луеле (недалеко от месторождения Катока; запасы оцениваются в 350 млн карат). Кроме того, с 2014 года российская и ангольская компании проводят совместные геологоразведочные работы.