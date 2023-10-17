17 октября, 09:45,
обновлено 17 октября, 10:03

Кабмин утвердил страны, где граждане смогут проходить идентификацию для финопераций в РФ

Антон Новодережкин/ ТАСС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

В перечень, в частности, вошли государства СНГ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российское правительство утвердило перечень из 25 стран, в которых граждане смогут проходить идентификацию для финансовых операций в РФ. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

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"Утвердить перечень иностранных государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг <…>, операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов <…> вправе поручать проведение идентификации клиента - иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя такого клиента", - говорится в документе.

В указанный перечень включены страны СНГ, а также несколько других государств: Алжир, Бахрейн, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Катар, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд и Турция.

Распоряжение необходимо для реализации норм федерального закона, принятого в июле 2023 года, который упростил иностранным гражданам доступ к финансовым услугам в России. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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