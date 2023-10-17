Кабмин утвердил страны, где граждане смогут проходить идентификацию для финопераций в РФ

В перечень, в частности, вошли государства СНГ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российское правительство утвердило перечень из 25 стран, в которых граждане смогут проходить идентификацию для финансовых операций в РФ. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

"Утвердить перечень иностранных государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг <…>, операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов <…> вправе поручать проведение идентификации клиента - иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя такого клиента", - говорится в документе.

В указанный перечень включены страны СНГ, а также несколько других государств: Алжир, Бахрейн, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Катар, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд и Турция.

Распоряжение необходимо для реализации норм федерального закона, принятого в июле 2023 года, который упростил иностранным гражданам доступ к финансовым услугам в России.