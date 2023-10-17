17 октября, 10:37

Сербия и КНР подписали Соглашение о свободной торговле

Оно может вступить в силу в мае - июне 2024 года, сказал Александар Вучич

БЕЛГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Министр внутренней и внешней торговли Сербии Томислав Момирович и министр коммерции КНР Ван Вэньтао подписали в Пекине Соглашение о свободной торговле между странами. Об этом сообщает агентство Tanjug.

По информации издания, подписали в общей сложности четыре документа, важнейшим из которых является Соглашение о свободной торговле, которое охватит 10 412 сербских и 8 930 китайских наименований товаров. Отмечается также, что подписали Меморандум об обмене и сотрудничестве в области политики экономического развития, Меморандум о совместном совершенствовании промышленного и инвестиционного сотрудничества, среднесрочный план действий по совместной реализации инициативы "Один пояс - один путь" между правительствами Сербии и КНР.

Президент Сербии Александар Вучич отмечал, что Соглашение о свободной торговле может вступить в силу в мае - июне 2024 года. 

Теги:
КитайСербияВучич, Александар
© Информационное агентство ТАСС
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