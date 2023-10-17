Фонд РФПИ и партнеров из КНР проинвестирует проект по производству вертолетов

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что РФПИ с китайскими партнерами проинвестировали более чем 40 проектов 750 млрд рублей в различных сферах

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Первым проектом, который проинвестирует совместный фонд РФПИ и партнеров из Китая, будет расширение производства российских вертолетов в КНР. Об этом журналистам сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Гражданское авиастроение. Первый проект - это расширение производства наших вертолетов в Китае... В дальнейшем это будет инвестиция в компонентную базу для авиастроения. И фактически речь идет о том, чтобы просто нарастить объемы поставок нашей гражданской авиации на китайский рынок, - отметил он. - И очень важно на фоне того, что другие страны Шелкового пути внимательно следят за активностью Китая, что Китай продолжает активно инвестировать в Россию, - у нас уже 40 успешных проектов. Это проекты доходные, это, безусловно, важный сигнал для других стран Шелкового пути".

Говоря в целом о сотрудничестве с Китаем, Дмитриев отметил, что РФПИ с китайскими партнерами проинвестировали более чем 40 проектов 750 млрд рублей в различных сферах. Оборот этих компаний уже достиг 3 трлн рублей.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и партнеры из Китая создают совместный Фонд развития гражданской авиационной промышленности объемом 100 млрд рублей. О создании фонда было объявлено в рамках визита президента России Владимира Путина в Пекин, где 17-18 октября проходит Третий международный форум "Один пояс - один путь".

В 2021 году Россия и Китай подписали контракт на совместное создание тяжелого вертолета (AHL). Тогда сообщалось, что российская сторона будет разрабатывать часть агрегатов: трансмиссию, рулевой винт и противообледенительную систем. Создание вертолета займет около 13 лет.