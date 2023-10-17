Железнодорожный мост через Амур будет обеспечивать до 10% грузопотока между РФ и Китаем

Ежемесячный грузопоток увеличился в пять раз

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Первый железнодорожный мост через реку Амур между Россией и Китаем, который возвели весной 2022 года, в ближайшее время будет обеспечивать до 10% всего грузопотока между государствами. Об этом сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, за последний год ежемесячный грузопоток увеличился в пять раз.

"Здесь безусловно важным примером является мост через реку Амур - это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. И мы вот объявляем о том, что ежемесячный грузопоток увеличился в пять раз за последний год, и мост фактически в ближайшее время будет поставлять до 10% всего грузопотока между Россией и Китаем", - сказал он.

Строительство моста было реализовано в рамках соглашения, заключенного между правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики в 2008 году. Российский фонд прямых инвестиций совместно с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста. Инвесторами проекта также выступили государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" и РЖД.

Мостовая часть железнодорожного перехода "Нижнеленинское - Тунцзян" имеет протяженность 2,2 км. Мост рассчитан на поочередный пропуск поездов по колее двух стандартов шириной 1 520 мм (Россия) и 1 435 мм (Китай). Максимальная пропускная способность мостового перехода - до 20 млн тонн грузов в год.