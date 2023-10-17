Суд оштрафовал Zoom на 115 млн рублей за отсутствие филиала на российской территории

Это составило 1/10 от суммы его дохода за 2022 год

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российский суд впервые наложил штраф на Zoom Video Communications в размере 115 млн рублей, что составило 1/10 от суммы его дохода за 2022 год, за нарушение правил деятельности иностранных организаций в интернете на территории России, которое выразилось в том, что организация не создала филиала в РФ. Об этом ТАСС сообщили в судебном участке мирового судьи №422, куда поступил протокол.

"Суд признал виновной Zoom Video Communications по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ (неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации) и назначил компании наказание в виде штрафа в размере 115 млн 68 тыс. 103 рублей 20 копеек от суммы выручки за прошлый год", - сказали в суде. Это первый случай наложения наказания в размере 1/10 от суммы дохода компании, наложенный за данное правонарушение.

Как сказано в материалах дела, оглашенных в суде, протокол в отношении Zoom составили в Роскомнадзоре 23 сентября этого года. Причина заключается в том, что Zoom Video Communications Inc находится в США, но осуществляет свою деятельность на территории России. При этом компания не открыла филиала или представительства на российской территории. Тем самым она нарушила закон "О деятельности иностранных лиц на территории РФ". Согласно материалам дела, с 1 февраля 2021 года по август текущего года более 400 тыс. пользователей на территории России в сутки пользуются Zoom, эта структура получает деньги от российских физических лиц и организаций.

Согласно КоАП РФ, за данное правонарушение юридическим лицам грозит штраф в размере одной десятой суммы выручки за год, предшествующий административному правонарушению.

Летом 2022 года Zoom был оштрафован на 1 млн рублей за нарушение закона о локализации персональных данных. 12 октября этого года Zoom оштрафовали на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

Zoom - американская компания коммуникационных технологий со штаб-квартирой в Сан-Хосе (Калифорния), которая предоставляет услуги удаленной видео-конференц-связи. Закон "О персональных данных" обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ.