Индия намерена войти в пятерку ведущих судостроительных стран в следующие 10 лет

По словам премьера республики Нарендры Моди, "сегодня формируется новый мировой порядок, и в этом меняющемся мировом порядке мир смотрит на Индию"

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Индия в ближайшее десятилетие войдет в пятерку ведущих судостроительных стран мира. Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди в видеообращении по случаю открытия третьего Глобального морского саммита Индии (Global Maritime India Summit 2023) в Мумбаи.

"Индия собирается войти в пятерку ведущих судостроительных стран в ближайшее десятилетие. Наш лозунг - "Делай в Индии - делай для всего мира", - сказал Моди. Он сообщил, что в скором времени в разных районах страны будут созданы центры судостроения и ремонта.

По словам Моди, "сегодня формируется новый мировой порядок, и в этом меняющемся мировом порядке мир смотрит на Индию". При этом индийский премьер отметил, что усилия правительства страны направлены на то, чтобы основные порты Индии были углеродно-нейтральными.

Глобальный морской саммит Индии продлится до 19 октября. В нем принимают участие представители компаний из Европы, Африки, Южной Америки, Азии, Ближнего Востока. На нем будут обсуждаться ключевые вопросы развития морского сектора, в том числе такие темы, как порты будущего, каботажное судоходство и внутренний водный транспорт, судостроение, ремонт и утилизация судов, страхование и арбитраж, морская безопасность и морской туризм.