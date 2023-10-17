Red Wings выполнит 20 рейсов из Израиля до 23 октября

По данным компании, осуществление возврата билетов возможно вплоть до момента завершения регистрации на вылетающий рейс

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings выполнит 20 рейсов из Израиля с 17 по 23 октября. Об этом авиаперевозчик сообщил в Telegram-канале.

"Принимая во внимание сохраняющуюся на территории Израиля напряженную военно-политическую обстановку, авиакомпанией принято решение о продлении режима вынужденного возврата/обмена билетов без взимания комиссии для рейсов, вылетающих по 23 октября включительно", - говорится в сообщении.

На 17 октября запланировано два авиарейса, на 18 и 19 числа - по четыре авиаперелета. 20 октября - три рейса, 21 октября - четыре. На 22 октября ожидается два рейса, а на 23 число - один авиаперелет.

Компания отмечает, что осуществление возврата возможно вплоть до момента завершения регистрации на вылетающий рейс. Обмен будет осуществляться без дополнительных сборов с учетом полной стоимости ранее приобретенного билета и оплатой ценовой разницы полета с новой датой вылета.