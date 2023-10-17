Россия и Белоруссия завершают согласование договора о едином энергорынке

Также на завершающем этапе находится и подготовка правил по организации работы объединенного электроэнергетического рынка

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Согласование договора по единому энергорынку Белоруссии и России находится на завершающей стадии. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Мы активно работаем с нашими коллегами из Российской Федерации по формированию объединенных рынков газа, электрической энергии. В настоящее время на завершающей стадии находится согласование одного из важнейших документов в рамках формирования объединенного электроэнергетического рынка - это договор по его созданию и дальнейшему функционированию", - сказал министр.

Он отметил, что также на завершающем этапе находится и подготовка правил по организации работы объединенного электроэнергетического рынка. "Мы поступательно идем по согласованию наших позиций по единым принципам формирования объединенного рынка электрической энергии", - подчеркнул Каранкевич.

"По объединенному рынку газа также работа продолжается. На 2023-2025 годы основные ценовые условия для Республики Беларусь определены. Основная задача в течение 2023-2025 годов - согласование принципов работы объединенного рынка газа с целью дальнейшего сближения условий хозяйствования субъектов Республики Беларусь и Российской Федерации", - добавил Каранкевич.

Ранее посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой сообщал, что в ходе состоявшегося 6 апреля заседания Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин указали на необходимость увязки создания объединенного рынка электроэнергии с решениями по газовым вопросам. При этом Крутой отмечал, что проект соглашения по объединенному энергорынку уже практически готов.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщал, что дополнение к союзной программе, определяющее основные принципы функционирования и регулирования объединенного рынка газа, планируется подписать до 1 декабря 2023 года. В ноябре 2022 года министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич информировал о том, что в соответствии с программой Союзного государства в области энергетики объединенный российско-белорусский рынок электроэнергии должен заработать с 1 января 2024 года.