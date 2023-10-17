Евродепутат считает, что санкции против РФ увеличили число противников ЕС в мире

По словам Тьерри Мариани, "Евросоюз достиг предела своих возможностей в этой сфере"

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Санкции Евросоюза против России позволили Брюсселю добиться только одного - увеличения числа противников ЕС во всем мире, и этот процесс будет продолжаться, заявил французский оппозиционный евродепутат Тьерри Мариани, выступая на слушаниях, посвященных санкциям против России, на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Вспомните первые месяцы войны на Украине. Министры правительства Макрона и чиновники Еврокомиссии нам объясняли, что они поставят Россию на колени своими санкциями. Они обещали отправить Россию в каменный век, но в реальности это наши семьи стали жертвами разрушительной инфляции и взрыва цен на энергию. ЕС готовит 12-й пакет санкций против России, когда 1800 человек уже включены в санкционные списки. Даже господин [глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп] Боррель должен был признать в марте 2023 года, что Евросоюз достиг предела своих возможностей в этой сфере", - подчеркнул он.

Мариани обратил внимание на то, что евросанкции только умножили проблемы в Африке, Азии и Южной Америке.

"И вы теперь предлагаете бороться с теми, кто обходит санкции. И это при том, что каждый месяц мы сами покупаем миллиарды тонн энергопродуктов из России [имеется в виду через третьи страны]. Я даже не говорю о нашей атомной энергетике, которая зависит от России, также, как от США. Короче, в ходе этого кризиса Евросоюз смог только добиться только одного - расширить список своих противников, и этот процесс будет продолжаться", - заявил Мариани.

Так он отреагировал на заявление еврокомиссара по внутренним делам Дидье Рейндерса, который попытался убедить евродепутатов, что "санкции против России работают", снижают способность России финансировать Специальную военную операцию, и что ЕС должен бороться со всеми нарушениями санкций, в том числе со стороны не входящих в Евросоюз государств.