В РЖД заявили, что объем грузоперевозок Восточного полигона железных дорог вырастет на 6%

Начальник Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Евгений Вейде отметил прирост к уровню 2022 года в размере 21%

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Объем грузов Восточного полигона железных дорог в 2023 году вырастет на 6%. Об этом сообщил начальник Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Евгений Вейде на транспортно-логистической конференции "Дальний Восток как хаб для международных контейнерных перевозок".

"В целом погрузка ожидается по результатам 2023 года с приростом около 6%. Мы сейчас идем на 6,5%. С учетом того, что продолжается строительная работа, особенно по участкам БАМа. <…> Мы отправили 6 162 контейнерных поезда с начала года, прирост - 21% к уровню прошлого года", - сказал Вейде.

Он добавил, что в ближайшее время запланирован значительный объем работ по интегрированию железнодорожного транспорта в пассажирские внутригородские перевозки в Приморье.

По оценкам Минэкономразвития на восточное направление приходится более половины (55%) всего грузооборота России, к 2030 году доля увеличится до 57%. В том числе это грузы резидентов дальневосточных ТОР и свободного порта Владивосток - 44 млн тонн в настоящее время, рост до 137 млн тонн к 2030 году. Дальневосточная железная дорога - одна из самых грузонапряженных.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству ускорить формирование планов развития инфраструктуры Восточного полигона до 2030 года и рассмотреть вопрос развития Западно-Сибирской железной дороги в рамках реализации третьего этапа Восточного полигона железных дорог. Срок исполнения поручения - до конца текущего года.