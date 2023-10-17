На Ставрополье в 2023 году число неплательщиков курсбора сократилось в четыре раза

Краевой бюджет недополучил из-за отказов порядка 4,3 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Количество неплательщиков курортного сбора в Ставропольском крае сократилось в четыре раза в 2023 году. От уплаты сбора отказались около 4,2 тыс. туристов, сообщили журналистам в пресс-службе краевой думы.

"[В 2023 году] количество неплательщиков составило 4,2 тыс. граждан. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось в четыре раза. Краевой бюджет недополучил из-за отказов порядка 4,3 млн рублей. За сентябрь 2023 года от уплаты курсбора отказались 587 человек", - говорится в сообщении.

По данным краевого Минтуризма, большинство туристов ответственно подходят к уплате курортного сбора. Общее количество плательщиков за 2023 год составило 526,8 тыс. человек. С января по сентябрь в бюджет края поступило 485,7 млн рублей, что превышает прогнозный показатель курортного сбора на этот период.

Как пояснили ТАСС в краевом парламенте, уменьшать число отказов от уплаты курортного сбора позволяет, в том числе информирование о построенных объектах за счет этих средств и введение административной ответственности. В думе Ставрополья рассматривается законопроект об увеличении размера штрафов за отказ от уплаты сбора.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, размер штрафа в регионе составляет от 500 рублей до 2 тыс. рублей. По подсчетам специалистов, штраф в 500 рублей не позволяет покрыть даже почтовые расходы, возникающие во время производства по делу об административном правонарушении. Проектом закона предлагается увеличить минимальный размер штрафа до 3,5 тыс. рублей, максимальный - до 4 тыс. рублей.