ТВЭЛ подписала соглашение по обращению с радиационными отходами в Белоруссии

Соглашение, в частности, предусматривает проработку и установление общих рамок возможного создания и развития инфраструктуры для захоронения радиоактивных отходов

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Компания ТВЭЛ (топливный дивизион Росатома) подписала соглашение с Белорусской организацией по обращению с радиоактивными отходами о возможном создании и развитии инфраструктуры для захоронения радиоактивных отходов в республике. Об этом с церемонии подписания, состоявшейся в рамках открывшегося в Минске XXVII Белорусского энергетического и экологического форума, передает корреспондент ТАСС.

Соглашение, в частности, предусматривает проработку и установление общих рамок возможного создания и развития инфраструктуры для захоронения радиоактивных отходов и подготовки персонала для эксплуатации пунктов захоронения радиоактивных отходов, обеспечения эксплуатации, мониторинга таких пунктов.

В Белоруссии идет проработка дорожной карты по реализации проекта строительства пункта захоронения радиоактивных отходов (РАО). Площадка для размещения республиканского пункта захоронения РАО пока не выбрана. Ранее специалисты сообщали, что пункт захоронения радиоактивных отходов в Белоруссии может быть размещен вблизи Белорусской АЭС в Гродненской области, а также на территории, пострадавшей в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Для работы с РАО создано госпредприятие "Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами". Оно станет заказчиком строительства республиканского пункта хранения радиоактивных отходов, ввод в эксплуатацию первой очереди которого запланирован к 2030 году. Согласно принятой в республике стратегии обращения с РАО, только в течение предполагаемого срока эксплуатации Белорусской АЭС, который составляет 60 лет, прогнозируется образование 100 тыс. куб. м твердых радиоактивных отходов и около 60 куб. м высокоактивных отходов.