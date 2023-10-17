В Африке выразили интерес к увеличению импорта из России продуктов нефтепереработки

По словам представителя Африканской энергетической палаты, существенную роль в установлении новой атмосферы экономического и торгового сотрудничества между Африкой и Россией играет процесс укрепления глобальных позиций БРИКС

КЕЙПТАУН, 17 октября. /ТАСС/. Страны Африки заинтересованы в импорте из России продуктов переработки нефти. Об этом заявил ТАСС в кулуарах проходящей в Кейптауне Африканской энергетической недели представитель ее организатора - Африканской энергетической палаты.

"Африка производит сейчас в сутки до 6,7 млн баррелей нефти, значительная часть которой идет на экспорт, так как страны континента не обладают крупной нефтеперерабатывающей промышленностью, - отметил он. - Многие страны Африки заинтересованы в расширении импорта из РФ продуктов нефтепереработки".

По словам собеседника агентства, существенную роль в установлении новой атмосферы экономического и торгового сотрудничества между Африкой и Россией играет процесс укрепления глобальных позиций БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). С 1 января 2024 года членами БРИКС станут еще шесть государств - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Два из них представляют Африку.