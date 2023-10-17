Импорт Греции из России в августе снизился на 81,6% по сравнению с августом 2022 года

Стоимость экспорта Греции в Россию составила €7,5 млн, что на 8% меньше, чем в августе 2022 года (€8,1 млн), говорится в данных ELSTAT

АФИНЫ, 17 октября. /ТАСС/. Импорт Греции из России в августе этого года снизился в стоимостном выражении на 81,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. Об этом сообщила статистическая служба Греции ELSTAT.

По ее данным, стоимость импорта Греции из России составила €223,5 млн, что на 81,6% меньше, чем в августе 2022 года (€1,217 млрд). Стоимость экспорта Греции в Россию составила €7,5 млн, что на 8% меньше, чем в августе 2022 года (€8,1 млн). Торговый баланс Греции с Россией в августе этого года продолжал оставаться отрицательным, дефицит составил €216 млн.

Первые три места в импорте Греции из РФ занимали в августе газообразные углеводороды, пшеница и манная крупа, а также алюминий в необработанном виде, а в экспорте доминировали необработанный табак, машины и устройства для подъема, погрузки, разгрузки или перемещения (например, лифты, эскалаторы, конвейеры), а также консервированные овощи.

За восемь месяцев 2023 года стоимость импорта Греции из России составила €1,993 млрд, что на 66,5% меньше, чем за январь-август 2022 года (€5,737 млрд). При этом стоимость экспорта Греции в Россию составила €66,7 млн, что на 14,5% меньше, чем за январь-август 2022 года (€78 млн). Торговый баланс между Грецией и Россией был в январе-августе отрицательным, дефицит составил €1,856 млрд.