Комитет Думы одобрил проект бюджета Фонда пенсионного и соцстрахования на 2024-2026 годы

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в 2024 году составит 16,019 трлн рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования в РФ на 2024-2026 годы.

Согласно документу, прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в 2024 году составит 16,019 трлн рублей, в том числе в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 15,922 трлн рублей. Общий объем расходов бюджета фонда на 2024 год составит 16,178 трлн рублей, в том числе в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 16,125 трлн рублей.

Дефицит бюджета фонда в 2024 году составит 158,790 млрд рублей, объем профицита бюджета фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, составит 43,987 млрд рублей, объем дефицита в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, составит 202,778 млрд рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2025 год составит 16,413 трлн рублей, на 2026 год - 17,386 трлн рублей, в том числе в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2025 год в сумме 16,314 трлн рублей, на 2026 год - 17,285 трлн рублей. Общий объем расходов бюджета фонда на 2025 год составит 16,293 трлн рублей и на 2026 год - 17,255 трлн рублей, в том числе в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2025 год - 16,236 трлн рублей, на 2026 год - 17,193 трлн рублей.

Объем профицита бюджета фонда на 2025 год составит 120,025 млрд рублей, в том числе объем профицита в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, составит 42,328 млрд рублей, а в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, - 77,696 млрд рублей. Объем профицита бюджета фонда на 2026 год составит 131,278 млрд рублей, в том числе в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, - 39,420 млрд рублей и в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, - 91,857 млрд рублей.

Индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней в 2024 году определена по уровню инфляции 2023 года - 7,5%. С 1 января 2024 года фиксированная выплата к страховой пенсии определена в размере 8 134,88 рубля. В результате увеличение ежемесячного размера средней страховой пенсии превысит 1 тыс. рублей, говорится в пояснительной записке. Среднегодовой размер накопительной пенсии составит в 2024 году 1 605,25 рубля, в 2025 году - 1 897,84 рубля, в 2026 году - 2 141,93 рубля. Среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты составит: в 2024 году 2 474,95 рубля, в 2025 году - 2 631,40 рубля, в 2026 году - 2 787,85 рубля.