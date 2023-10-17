ЛНР первая из новых субъектов РФ выдала безвозмездный грант предприятию

Луганский протезный завод получил безвозмездный грант в размере около 50 млн рублей

ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) Луганской Народной Республики (ЛНР) выдал безвозмездный грант на развитие Луганскому протезно-ортопедическому заводу. Республика первой из новых регионов РФ оказала такую меру поддержки предприятию, сообщила директор регионального ФРП Виолетта Воробьева.

"Фондом развития промышленности предоставлен безвозмездный грант на закупку оборудования протезному ортопедическому заводу. Это грант первый, который выдан на территории ЛНР. Мало того, он первый, который предоставлен региональным Фондом развития промышленности на новых территориях", - сказала она на видеообращении, размещенном в телеграм-канале правительства ЛНР.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга региона, Луганский протезный завод получил безвозмездный грант в размере около 50 млн рублей.

Луганский протезный завод был основан в 1945 году. Основное направление деятельности предприятия - оказание услуг в области обеспечения людей с ограниченными физическими возможностями техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.

Летом 2014 года из-за боевых действий в регионе завод приостановил работу. Предприятию удалось сохранить квалифицированный коллектив и материально-техническую базу. Его работа была возобновлена в феврале 2015 года.

Луганский завод сотрудничает с рядом протезно-ортопедических предприятий Ростова-на-Дону, Москвы и Московской области.