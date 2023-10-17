В ФРГ заявили о потере конкурентоспособности германской экономики

По словам главы Ассоциации работодателей Германии Райнера Дульгера, "расходы на энергию слишком высоки, в том числе из-за налогов и пошлин"

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Глава Ассоциации работодателей Германии Райнер Дульгер подверг резкой критике действия правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые", Свободная демократическая партия) и заявил о потере конкурентоспособности экономики страны.

"У нас больше нет конкурентоспособной производственной площадки", - сказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Дульгер напомнил, что в свете конфликта на Украине прекратились поставки газа из России и "относительно долгое время было неясно, получится ли как-то взять это под контроль". По его мнению, "это удалось, но слишком высокой ценой".

"Я говорю, что нужно серьезнее, чем прежде, отнестись к предостережениям компаний. Мы не можем сказать: "Ну что ж, совсем так плохо, как опасались, не стало, все снова в порядке". Нет, совсем не в порядке", - считает глава ассоциации. Он отметил, что "расходы на энергию слишком высоки, в том числе из-за налогов и пошлин".

"Но часть "светофора" (так в Германии называют коалицию по цветам входящих в нее партий - прим. ТАСС) не слушает нас. Мы переживаем экономико-политический застой во времена перемен - поезд остановился уже в начале пути", - посетовал Дульгер. Он указал на плачевное состояние дорожной инфраструктуры и недостаточную цифровизацию управления.

Дульгер также раскритиковал политику коалиции в сфере борьбы с изменением климата. "В любом случае я считаю в корне неверным мириться с умирающей экономикой как побочным ущербом во имя достижения климатических целей", - сказал он.

Ранее правительство ФРГ представило прогноз, согласно которому ВВП страны в текущем году на фоне высокого уровня инфляции и высоких цен на энергоносители сократится на 0,4%.