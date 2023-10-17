Башкирия получит свыше 500 млн рублей федеральных средств на создание технопарка

Средства пойдут на развитие инфраструктуры

ТАСС, 17 октября. Более 500 млн рублей федеральных средств будет направлено на создание радиоэлектронного технопарка в Башкирии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в Telegram-канале правительства республики.

"[Республика] Башкортостан получит 504 млн рублей федеральных субсидий на создание радиоэлектронного технопарка. Средства пойдут на развитие инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности", - отмечается в сообщении.

По данным правительства республики, радиоэлектронный технопарк "РВ-1" будет создан в Кировском районе Уфы. В его создание планируется вложить 1,2 млрд рублей федеральных и республиканских средств.

В сообщении отмечается, что субсидии позволят управляющим компаниям технопарков частично возмещать затраты на проектирование, строительство или модернизацию объектов промышленной инфраструктуры. Кроме того, их можно направить на приобретение оборудования, а также на технологическое подключение промышленных корпусов к инженерным сетям.