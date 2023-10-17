Таджикистан и РФ могут нарастить поставки металлоконструкций и стройматериалов

Перспективными нишами, в которых возможно дополнительное увеличение товарооборота, продолжают быть поставки металлоконструкций и древесно- и целлюлозно-бумажных изделий, отделочных строительных материалов, а также продукции химической промышленности: фармацевтические товары, реагенты, отметили в торговом представительстве России в Душанбе

ДУШАНБЕ, 17 октября. /ТАСС/. Таджикистан и Россия могут нарастить товарооборот за счет поставок металлоконструкций и изделий из дерева, а также строительных и отделочных материалов. Об этом сообщили в торговом представительстве России в Душанбе.

"Перспективными нишами, в которых возможно дополнительное увеличение товарооборота, продолжают быть поставки металлоконструкций и древесно- и целлюлозно-бумажных изделий, отделочных строительных материалов, а также продукции химической промышленности: фармацевтические товары, реагенты и другие", - говорится в сообщении.

По данным торгпредства, эти товары будут востребованы из-за того, что в Таджикистане началась "очередная волна строительного бума", а также ускоряются темпы развития промышленности в республике. Ранее в Министерстве промышленности и новых технологий Таджикистана сообщали, что государство ставит задачу нарастить промышленное производство за ближайшие пять лет в два раза.

"Появляются в товарообороте России и Таджикистана и новые статьи взаимных агропоставок - так, в текущем 2023 году, согласно данным Таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан, впервые были поставлены из РФ чистопородные живые овцы <...> и мороженая мерлуза", - говорится в сообщении.

По данным агентства по статистике при президенте Таджикистана сообщали, что по итогам восьми месяцев текущего года товарооборот республики с Россией превысил $1,1 млрд, с января по август он вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. "По экспертным оценкам, сохранение среднегодового уровня прироста позволит приблизиться к отметке $1,8 - 2 млрд по итогам этого года", - отметили в торговом представительстве.

Как уточнили в торгпредстве, на Россию приходится 24,3% общего объема внешней торговли Таджикистана. В целом, отмечают в представительстве, структура импорта и экспорта между государствами осталась практически неизменной. "Так, в структуре российского несырьевого неэнергетического экспорта наиболее востребованной группой товаров являются продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье <...>. Наиболее интересны Республике Таджикистан фрукты и орехи, масличные культуры, корма для животных, а также кофе, чай и мясные продукты российского производства", - говорится в сообщении.