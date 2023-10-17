Единый заказчик до конца года восстановит в ЛНР еще 12 соцобъектов

Речь идет о зданиях школ, детских садов, учреждений здравоохранения и культуры

ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты ППК "Единый заказчик" до конца года восстановят в Луганске и Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР) еще 12 социальных объектов, сообщается в Telegram-канале компании.

"До конца года "Единый заказчик" восстановит в Луганской Народной Республике еще 12 соцобъектов. Это здания школ, детских садов, учреждений здравоохранения и культуры в Луганске и Северодонецке. Общая площадь восстанавливаемых объектов составляет около 40 тыс. кв. м", - сказано в сообщении.

В компании рассказали, что самые масштабные восстановительные работы ведутся в Северодонецке - специалисты проводят реконструкцию Дворца культуры строителей, детско-юношеской спортивной школы и строительного лицея. При этом всего в ЛНР специалисты "Единого заказчика" ведут ремонтно-восстановительные работы более чем на 400 объектах жилого и социального назначения общей площадью свыше 2 млн кв. м.

Подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск освободили Северодонецк 25 июня 2022 года. В ходе боев в городе значительно пострадала гражданская инфраструктура, включая системы газо-, водо- и электроснабжения.