17 октября, 12:07

Дума одобрила в I чтении ограничение роста стоимости услуг ТПП по выдаче сертификатов

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 15 дней после дня его официального опубликования

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на ограничение повышения стоимости услуг торгово-промышленных палат (ТПП) по выдаче сертификатов о происхождении товаров и удостоверению документов, связанных с внешнеэкономической деятельностью, а также установление предельных сроков оказания данных услуг торгово-промышленными палатами в целях сокращения временных и финансовых затрат экспортеров на их получение. Документ был инициирован правительством РФ.

За ТПП закрепляются полномочия по согласованию с Минэкономразвития России порядка выдачи торгово-промышленными палатами регионов сертификатов о происхождении товаров, а также порядка и сроков удостоверения торгово-промышленными палатами документов, связанных с внешнеэкономической деятельностью (принятия решения об отказе в удостоверении указанных документов).

Устанавливается общий пятидневный рабочий срок выдачи сертификата о происхождении товаров (принятия решения об отказе в выдаче такого сертификата), исчисляемый с даты получения заявления о выдаче сертификата о происхождении товаров вне зависимости от способа подачи заявления. Предусматривается исчерпывающий перечень случаев, при которых течение данного срока приостанавливается.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 15 дней после дня его официального опубликования.

Торгово-промышленная палата РФ в течение 15 дней после дня официального опубликования закона устанавливает стоимость выдачи торгово-промышленными палатами сертификатов о происхождении товаров и удостоверения торгово-промышленными палатами документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности, которая не должна превышать стоимость таких услуг, применявшуюся по состоянию на 1 января 2023 года. 

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