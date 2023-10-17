В Минэнерго РФ заявили, что Москва и Минск урегулировали разногласия по энергорынку

Замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс напомнил о том, что в рамках Союзного государства Белоруссии и России была принята дорожная карта по более глубокой интеграции энергосистем двух стран

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия урегулировали все принципиальные разногласия по созданию единого рынка электроэнергии. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс на открывшемся в Минске XXVII Белорусском энергетическом и экологическом форуме.

"Я считаю, что мы все принципиальные разногласия с Республикой Беларусь урегулировали. Мне кажется, что здесь вопросы в большей степени носят уже организационный характер, о принципиальных решениях мы договорились. Поэтому мне кажется, что у нас очень положительное взаимодействие. За последние полтора - два года работы мы продвинулись максимально высоко и много. Поэтому будем ждать подписания международных договоров и их реализовывать", - сказал он.

Замминистра напомнил о том, что в рамках Союзного государства Белоруссии и России была принята дорожная карта по более глубокой интеграции энергосистем двух стран. "Это вопрос наших договоренностей между двумя странами, это вопрос единообразия, стандартизации, единых правил и правильных экономических сигналов. Поэтому мы и занимаемся этим в рамках Союзного государства и интегрируем правила работы электроэнергетики", - сказал Сниккарс.

При этом он отметил, что речи не идет о лоббировании интересов той или иной страны. "Электроэнергию нельзя сегодня в промышленных масштабах хранить. Электроэнергия - это тот товар, которого вырабатывается ровно столько, сколько потребляется в конкретный момент времени. Исходя из этого, энергосистемы как Белоруссии, так и Российской Федерации, они по своей сути избыточны. У нас тоже есть свои атомные станции, которые расположены в центральной части России. Поэтому если вы спрашиваете: "Будете ли вы останавливать собственные атомные стации, чтобы потреблять электроэнергию, производимую на Белорусской атомной станции?" - пока мой ответ - нет", - отметил замглавы Минэнерго России.

Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич информировал о том, что в соответствии с программой Союзного государства в области энергетики объединенный российско-белорусский рынок электроэнергии должен заработать с 1 января 2024 года.