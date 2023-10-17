Дума одобрила в I чтении правила экспертной оценки наилучших доступных технологий

Проводить экспертную оценку будет подведомственное Минпромторгу государственное учреждение

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается включить вопросы проведения экспертной оценки наилучших доступных технологий (НДТ) в сферу промышленной политики. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "О промышленной политике в РФ".

Законопроект утверждает правила проведения экспертной оценки для определения соответствия НДТ технологических процессов, оборудования, технических способов, методов, применяемых и (или) планируемых к применению на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду. Утверждаются требования к экспертам, привлекаемым к проведению такой экспертной оценки, а также порядок ведения реестра таких экспертов и состав сведений, включаемый в реестр.

Также устанавливается, что проведение экспертной оценки для определения соответствия НДТ планируется на объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, отнесенных к объектам I категории и областям применения НДТ. Предметом экспертной оценки будут являться технические и технологические решения, планируемые к внедрению, а объектом экспертной оценки - инвестиционные проекты, предусматривающие создание или модернизацию промышленности с использованием НДТ.

Проводить экспертную оценку будет подведомственное Минпромторгу государственное учреждение. Таким государственным учреждением предлагается определить Федеральное государственное автономное учреждение "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики".

В законопроекте также уточняется информация, содержащаяся в государственной информационной системе промышленности.