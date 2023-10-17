Предприниматели Кубани прошли бесплатное обучение по продвижению франшизы и защите бизнеса

Отдельное внимание в рамках занятий было уделено проверке готовности бизнеса к созданию франшизы, знаниям о продвижении и продажах, анализу преимуществ, рисков и типичных ошибок

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Предприниматели Краснодарского края прошли бесплатное обучение по вопросам продвижения франшизы и защите своего бизнеса от копирования партнерами. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что программа была организована в рамках профильного нацпроекта краевым фондом развития бизнеса при поддержке департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Кубани. "Основной целью курса стало обучение практическим инструментам создания и продвижения франшизы, так как "упаковка" кубанского бизнеса является важным шагом для стимулирования экономического роста и развития региона", - пояснили в пресс-службе. Отмечается, что подобная модель способствует созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и поддержке активности бизнеса. "Франчайзинг имеет экономическую выгоду как для компаний, так и для региона в целом", - отметили в пресс-службе. Кроме того, предприниматели узнали, как правильно создать франшизу и какие нюансы учесть, чтобы партнеры не уходили и не копировали бизнес.

Отдельное внимание в рамках занятий было уделено проверке готовности бизнеса к созданию франшизы, знаниям о продвижении и продажах, анализу преимуществ, рисков и типичных ошибок. "На практической части спроектировали архитектуру франшизы и сформировали уникальное торговое предложение", - заключили в пресс-службе.