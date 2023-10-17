Bloomberg: США становятся уязвимыми к возможным перебоям поставок нефти

Это может произойти из-за "опасно низкого" уровня стратегического запаса этого вида топлива, заявил обозреватель агентства Хавьер Блас

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. США становятся уязвимыми к потенциальным перебоям в глобальных поставках нефти из-за "опасно низкого" уровня стратегического запаса этого вида топлива. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.

По его словам, обострение конфликта на Ближнем Востоке может привести к нарушению мировых цепочек поставок энергоносителей, последствия которого могут быть сравнимы с нефтяным кризисом 1973 года. В то же время стратегический запас нефти США "сократился и составляет сейчас около 350 млн баррелей, что менее половины уровня десятилетней давности". Это стало "самым низким показателем с 1983 года". В данных условиях США становятся "уязвимыми к флуктуациям на мировом рынке энергоносителей". В случае, если конфликт между Израилем и ХАМАС распространится, например, на Иран, глобальный нефтяной рынок "переживет крах", который отразится и на США, уверен журналист.

Блас называет в числе основных причин уязвимости Вашингтона политику Конгресса США по продаже нефти из стратегического резерва для "покрытия сторонних расходов и дефицита американского бюджета". К тому же планы администрации Байдена по восполнению национальных нефтехранилищ пока по большей части так и не были реализованы, в целях пополнения резерва была закуплена "лишь малая часть" требуемых объемов нефти. Кроме того, сейчас перспективы такой политики оказываются "под угрозой" в связи с грядущими президентскими выборами 2024 года.

Президент США Джо Байден подписал в конце марта прошлого года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Министерство использовало доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей. Согласно анализу, проведенному американским Минфином, действия вашингтонской администрации "позволили снизить цены на бензин примерно на 40 центов за галлон (3,785 литра - прим. ТАСС) по сравнению с тем, какими они были бы", если власти не принимали бы никаких мер, подчеркнули в Минэнерго.

Американский стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 347,5 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих государствам.