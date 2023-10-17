Минпромторг рассмотрит запрет на госзакупку импортных канцтоваров

При необходимости ведомство расширит соответствующее постановление на эту категорию

МОСКВА, 17 октября./ТАСС/. Минпромторг рассмотрит запрет на госзакупку импортных канцелярских товаров и при необходимости расширит соответствующее постановление на эту категорию. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков на пленарном заседании Госдумы.

"Я напомню, что система запретов и ограничений у нас фиксирована в 44 законе. Он предусматривает введение так называемого требования по национальному режиму к тем или иным закупкам. Для того, чтобы расширить это на канцелярку, - и мы обязательно это отработаем, - необходимо расширить перечень кодов, которые охватывает соответствующее постановление - это постановление 616. Соответственно, мы посмотрим и если это окажется эффективным, можем расширить на канцелярскую продукцию в том числе, как это сделано на станки, различные виды машиностроения, лекарственные препараты", - сказал он.

Постановление № 616 правительства предполагает запрет на госзакупки ряда товаров из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если в РФ производятся их аналоги. Подтверждением производства продукции в РФ является внесение сведений о ней в реестр российской промышленной продукции или в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Товары из ЕАЭС должны быть внесены в евразийский реестр промтоваров.