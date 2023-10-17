Половина регионов РФ предлагает внести изменения в порядок выдачи маткапитала

По словам зампредседателя Совета Федерации Инны Святенко, в стране зарегистрировали около 5 тыс. нарушений закона при выделении средств

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Отсутствие механизмов контроля пригодности жилья и другие мошеннические схемы со средствами материнского капитала требуют изменения практики правоприменения. Об этом заявили 50 из 89 субъектов России, сообщила заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко.

"Есть недостатки в нормативном регулировании, а также ненадлежащее правоприменение. Комитет [профильный комитет Совфеда] проводил мониторинг регионов на предмет практики правоприменения - 50 регионов высказали свои предложения [по решению основных проблем]. <…> Первое: отсутствие действенных механизмов контроля пригодности жилого помещения, которое приобретается с использованием материнского капитала. [Второе - это] реализация мошеннических схем при обналичивании материнского капитала, в частности, распространены схемы при оформлении займов, которые заключены с кредитными потребительскими кооперативами, и третье - отсутствие ответственности за неисполнение обязательств по выделению долей детям в жилых помещениях, которые используются с использованием маткапитала", - сказала она на совещании по совершенствованию механизма приобретения жилья с использованием маткапитала, исключающему практику приобретения непригодных помещений.

По словам Святенко, согласно данным Генпрокуратуры за 2022 год, в стране зарегистрировано около 5 тыс. нарушений закона при выделении средств материнского капитала. Она отметила, что по информации МВД за девять месяцев 2023 года выявлены 442 преступления, которые совершены при освоении средств материнского капитала, ущерб по возбужденным уголовным делам - 500 млн рублей.

"Сегодня органами местного самоуправления выявлено 413 брошенных жилых домов, приобретенных на вторичном рынке недвижимости с использованием материнского капитала, и они изначально были непригодны для проживания. <…> На самом деле граждане проживают в других домах, даже в других регионах, что свидетельствует о распространенности мошеннической схемы", - сказал председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов.

Он пояснил, что депутаты региональной думы разработали поправки к федеральному закону о материнском капитале, которыми предлагают закрепить участие Социального фонда России и его территориальных органов в оценке недвижимости.