ЮНЕСКО одобрила проект строительства ГЭС вблизи водопада Виктория

Проект вызвал беспокойство экологов из-за потенциального воздействия, которое он может оказать на водопад, расположенный в 47 км от предполагаемого места строительства плотины

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) санкционировала строительство плотины и ГЭС стоимостью $5 млрд на реке Замбези, недалеко от водопада Виктория, который находится на границе Зимбабве и Замбии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ранее Зимбабве и Замбия предложили построить ГЭС мощностью 2 400 мегаватт в ущелье Батока на реке Замбези. Как сообщает агентство, строительство плотины и электростанции под руководством американской General Electric Co. и китайской China Power Construction Corp. должно было начаться в 2020 году, однако было отложено из-за пандемии и проблем с поиском финансирования.

В то же время проект вызвал беспокойство экологов из-за потенциального воздействия, которое он может оказать на водопад, расположенный в 47 км от предполагаемого места строительства плотины. После проверки инспекторов ЮНЕСКО в 2022 году было решено продолжить проект, отметил главный исполнительный директор Управления реки Замбези Муньярадзи Мунодавафа в интервью Bloomberg. По его словам, к концу ноября будет объявлена дата начала строительства.

Ниже по течению реки Замбези на границе между Замбией и Зимбабве уже расположена ГЭС "Кариба", она находится в совместном владении этих двух африканских стран. Тем не менее страны испытывают трудности с выработкой электроэнергии.