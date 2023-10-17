Минфин 18 октября проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 18 октября аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 года и ОФЗ-ПД выпуска 26243 с погашением 19 мая 2038 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.

"Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности", - говорится в материалах Минфина.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.