Москву и еще пять регионов России признали самыми инвестиционно привлекательными

В топ-5 по оценке агентства "Эксперт ра" также вошли Краснодарский, Приморский края, Республика Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Москва, Краснодарский, Приморский края и еще ряд регионов России вошли в топ-5 самых инвестиционно привлекательных, по версии крупнейшего рейтингового агентства страны "Эксперт ра". Итоги исследования были опубликованы на сайте агентства.

"В топ-5 по итогам оценки вошли: Москва, Краснодарский, Приморский края, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ - это регионы с наивысшим уровнем инвестиционной привлекательности (А-1)", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что по сравнению с прошлым аналогичным исследованием пятерка лидеров изменилась незначительно: Приморский край, потеряв свои позиции в прошлом году, вернулся в топ-5, вытеснив Архангельскую область на позицию ниже. Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в категорию А-2 (очень высокий уровень инвестиционной привлекательности).

Среди регионов с низким уровнем инвестиционной привлекательности оказались: Еврейская автономная область, Иркутская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область - Кузбасс, Кировская область, Республика Адыгея, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Калмыкия, Тамбовская область, Томская область и Удмуртская Республика. Всего в группу с высоким уровнем инвестиционной привлекательности вошли 25 регионов, со средним - 45, с низким - 15.

Итоги исследования

"Эксперт ра" сообщает, что в группе А и В, характеризующейся высоким и средним уровнями инвестиционной привлекательности, по итогам 2022 года наблюдалась небольшая просадка некоторых значений, а в подгруппе В-3 и группе С, характеризующихся низкой инвестиционной привлекательностью, наблюдался рост .

Наибольший рост сложится в блоке инфраструктурных ресурсов, медианное значение увеличилось с 0,18 в 2021 году до 0,24 в 2022 году. Это произошло благодаря мерам государственной поддержки, в том числе инфраструктурным бюджетным кредитам и реализации национальных проектов. Медианное значение ухудшилось только в одном блоке - состояние окружающей среды.

Также во многих регионах мало внимания уделяется информационной доступности и прозрачности, а это один из важных факторов для привлечения инвесторов на территорию.

"Не первый год аутсайдерами по наименьшему количеству данных, которые можно найти в информационном поле, остаются Чеченская и Удмуртская Республики, Республика Калмыкия. <…> Инвестиционная привлекательность регионов из-за событий 2022 года ослабела. В соответствии с расчетами агентства по итогам прошлого года медианное число, характеризующее оценку инвестпривлекательности регионов, сократилось на 0,024 п. относительно уровня 2021-го и составило 0,58", - отмечает агентство.

В западных приграничных регионах страны усилились риски от вложения капитала. Фокус внимания под натиском санкций изменился: вопросы охраны окружающей среды в ряде случаев были отложены, что привело к просадке данного блока. Четверть регионов потеряла свои позиции, еще столько же, напротив, нарастили их. И только половина регионов продемонстрировала высокую стрессоустойчивость и смогла сохранить свои позиции.

Прирост инвестиций в основной капитал наблюдался на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, экономическая активность поддерживается сохраняющимся ростом в ряде отраслей, в частности, объем промышленного производства за январь - август увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом. Безработица бьет исторический минимум - за июнь-август 2023 года составила 3%. По прогнозам агентства, медианное число оценки инвестиционной привлекательности регионов по итогам 2023 года подрастет до уровня 2021-го.