Холдинг Т1 возглавил бывший старший вице-президент ВТБ Фетисов

В пресс-службе холдинга сообщили, что под руководством Алексея Фетисова Т1 продолжит реализовывать обновленную стратегию развития и содействовать достижению бизнесом и государством IТ-суверенитета

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Бывший старший вице-президент ВТБ Алексей Фетисов, отвечавший в банке за цифровую трансформацию розничного бизнеса, занял пост генерального директора IТ-холдинга Т1. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг Т1 объявляет о назначении Алексея Фетисова на должность генерального директора холдинговой компании Т1. С 2019 по 2023 год Алексей Фетисов занимал должность руководителя департамента технологического развития розничного бизнеса - старшего вице-президента банка ВТБ, где отвечал за цифровую трансформацию розничного бизнеса", - говорится в сообщении.

Под руководством Фетисова Т1 продолжит реализовывать обновленную стратегию развития и содействовать достижению бизнесом и государством IТ-суверенитета, отметили в пресс-службе. В планах холдинга: развитие новых технологических направлений и расширение портфеля собственных продуктов для решения вопросов цифровизации и IТ-импортозамещения. Холдинг будет уделять внимание развитию долгосрочных партнерств и укреплению экспертизы команды.

Как заявил Фетисов, слова которого приводятся в сообщении, в настоящее время Т1 играет ведущую роль в трансформации российского IТ-рынка. Он подчеркнул, что важно сохранить темпы и направления развития.

"Мы фокусируемся на усилении сотрудничества в технологической сфере, чтобы помогать бизнесу как можно успешнее адаптироваться к изменяющимся условиям, повышать эффективность процессов в условиях формирования импортонезависимости и укреплять свои позиции в индустрии. Холдинг продолжит инвестировать в разработку инновационных IТ-продуктов, предвосхищающих потребности заказчиков", - отметил Фетисов.

Фетисов сменил на посту генерального директора холинга Т1 Игоря Калганова, с августа обязанности гендиректора выполнял руководитель группы "Иннотех" (входит в холдинг Т1) Дмитрий Харитонов. После назначения Фетисова Харитонов станет первым заместителем гендиректора холдинга, уточнили в пресс-службе.