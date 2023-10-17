17 октября, 13:51
Санкции в отношении России

Постпред при ФАО заявил, что РФ готова к контактам по вопросам зерна и санкций

По словам постоянного представителя России Игоря Голубовского, дефицита продовольствия на мировом рынке не наблюдается

РИМ, 17 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Россия готова обсуждать на международной площадке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) вопросы, касающиеся поставок зерна, а также поднимать вопрос о неправомерности введенных в отношении РФ санкций, которые блокируют поставки российского продовольствия.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель России при ФАО и других международных организациях в Риме Игорь Голубовский, хотя ситуация с продовольственной безопасностью продолжает вызывать беспокойство, дефицита продовольствия, в частности зерна, на мировом рынке не наблюдается. "Специальных контактов или переговоров по теме поставок зерна на площадке ФАО не планируется. Однако я готов к конструктивному обмену мнениями со всеми заинтересованными сторонами, особенно в свете рекордного урожая зерновых в России в текущем сельскохозяйственном году, а также хороших прогнозов на следующий год", - сказал он на полях проходящего в штаб-квартире ФАО Всемирного продовольственного форума, четырехдневного мероприятия с участием высокопоставленных представителей разных стран, а также экспертного сообщества.

Дипломат напомнил, что основную проблему РФ видит в односторонних санкциях, введенных против России странами Запада "в нарушение Устава ООН и норм международного права". "Они ведут к затруднениям поставок российского продовольствия и сельскохозяйственных товаров потребителям, ведут к росту их стоимости, и это признают в ООН", - отметил постпред.

Действие зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - прекратилось с 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки нуждающимся странам - так и не была достигнута. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к соглашению, однако оно должно быть реализовано в части, касающейся России. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
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