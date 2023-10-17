Молдавия снизила экспорт в ЕС на 4,3% в 2023 году

По данным Национального бюро статистики, поставки в страны СНГ увеличились на 4,7%

КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Молдавия в 2023 году увеличила экспорт товаров в страны СНГ и снизила в государства ЕС. Об этом сообщило Национальное бюро статистики.

"Экспортные поставки в страны Европейского Союза в январе - августе 2023 года составили $1 682,9 млн (на 4,3% меньше, чем за соответствующий период 2022 года), или 63,1% от общего объема экспорта. В январе - августе 2023 года в страны СНГ было экспортировано товаров на сумму $652 млн (на 4,7% больше по отношению к аналогичному периоду 2022 года), что соответствует 24,4% от общего объема экспорта", - говорится в сообщении на сайте бюро.

Отмечается, что за восемь месяцев 2023 года экспорт товаров из Молдавии упал почти на 10%, составив $2,6 млрд. Причем за период с января по август молдавских товаров поставлено за рубеж на 13,7% меньше, чем за этот же период 2022 года.

В этом году парламент Молдавии денонсировал более десяти соглашений, заключенных в рамках СНГ. Отношение Молдавии к Содружеству стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду и прихода к власти в 2021 году Партии действия и согласия. Санду ни разу не участвовала в саммитах СНГ, в этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ожесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, которые не используются или потеряли актуальность.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.