Госдума одобрила в I чтении повышение НДПИ на газ с января 2024 года до конца 2026 года

Дополнительное увеличение ставки предусмотрено в целях изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен на газ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в I чтении законопроект, который повышает НДПИ на газ в России с 1 января 2024 года до конца 2026 года в связи с индексацией оптовых цен на газ. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ правительство внесло в Госдуму в конце сентября.

Дополнительное увеличение ставки предусмотрено в целях изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен на газ.

Оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) в 2024 году будут индексированы на 11,2%, а в 2025 году - на 8,2%, следует из прогноза Минэкономразвития РФ. Кроме того, регулируемые цены на газ для промпотребителей проиндексируют еще на 10% уже с 1 декабря 2023 года.

Ставка НДПИ рассчитывается в том числе и использованием коэффициента Ккг, который характеризует изъятие дополнительной выручки компаний от индексации тарифов на газ на внутреннем рынке, в том числе с учетом дополнительной корректировки тарифов в 2024-2025 годах. При этом если для собственника Единой системы газоснабжения ("Газпрома") коэффициент в первом полугодии 2024 года составит 303, а во втором - 454, то для независимых производителей - 555 и 706 соответственно, в первом полугодии 2025 года для "Газпрома" - 428, а для независимых - 779, во втором полугодии - 448 и 799, а с 2026 года - 464 и 863 соответственно.

В результате корректировки этого показателя ожидаются дополнительные поступления в федеральный бюджет в 116,8 млрд рублей в 2024 году, 127,3 млрд рублей в 2025 году и 134,7 млрд рублей в 2026 году. В целом объем поступлений от НДПИ на газ на 2024 год запланирован в 1,6 трлн рублей (1,2 трлн рублей в 2023 году), в 2025 году - 1,76 трлн рублей, в 2026 году - 1,3 трлн рублей.

Летом 2022 года Госдума уже повышала НДПИ для "Газпрома" на 1,248 трлн рублей суммарно за налоговый период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года. Позднее НДПИ для "Газпрома" был повышен еще раз - на 50 млрд рублей ежемесячно в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.

В новость внесена правка (17:10 мск) - передается с исправлением информации в заголовке и лиде, правильно - с января 2024 года