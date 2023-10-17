Госдума одобрила в I чтении поправки о снижении дисконта на Urals при расчете НДПИ до $15

Согласно поправкам, в 2025 году дисконт при расчете налогов должен снизиться до $10, в 2026 году - до $6

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, предполагающие снижение дисконта на российскую нефть Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с нынешних $20 до $15 за баррель в 2024 году.

Соответствующие поправки были внесены в Госдуму правительством РФ в рамках большого налогового бюджетообразующего законопроекта.

Согласно поправкам, в 2025 году дисконт при расчете налогов должен снизиться до $10, в 2026 году - до $6. Как говорилось в материалах к проекту бюджета РФ, это даст казне 861 млрд рублей в 2024 году, 934 млрд рублей в 2025 году и 859 млрд рублей в 2026 году.

С 1 апреля в РФ вступил в силу закон, ограничивающий скидку на российскую нефть Urals к Brent при расчете НДПИ и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья $34 с апреля, $31 в мае, $28 в июне и $25 с июля. Кроме того, ограничен дисконт Urals при расчете экспортных пошлин. С 1 сентября дисконт снижен до $20 за баррель.