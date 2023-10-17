Дума в I чтении перенесла применение российского индекса по нефтяным налогам на 2025 год

Документ предусматривает изменение даты начала применения показателя ЦСПБ при определении налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых в отношении нефти

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении норму о переносе на год, до 2025 года, начала использования российского индикатора стоимости нефти Urals для расчета нефтяных налогов. Соответствующая норма содержится в большом налоговом законопроекте, внесенном в Госдуму правительством РФ вместе с проектом бюджета на 2024-2026 годы.

Документ предусматривает изменение даты начала применения показателя ЦСПБ (внебиржевой индекс СПбМТСБ) при определении налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых в отношении нефти с 1 января 2024 года на 1 января 2025 года.

Ранее была одобрена поправка в Налоговый кодекс, согласной которой Россия со следующего года может перейти на российский внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщал, что методология расчета котировки Urals на основе внебиржевых индексов СПбМТСБ пока не соответствует пожеланиям Минфина и уточняется. Он пояснил, что привязка расчета котировки к СПбМТСБ уже фигурирует в налоговом законодательстве, а сдвиг связан с тем, что сейчас биржа дорабатывает соответствующий порядок расчета цен.

Глава СПбМТСБ Алексей Рыбников заявлял, что биржа технологически готова применять свой внебиржевой индекс, который будет лежать в основе методологии расчета котировки нефти Urals, но решение остается за Минфином. По его словам, "по основным развилкам" все стороны договорились, идет "формальное закрепление консенсуса по индикаторам".