Дума одобрила в I чтении возврат налоговых льгот, обусловленных международными договорами

Речь идет о таких платежах, как выплаты процентов иностранным банкам и экспортно-кредитным агентствам, покупка морских судов, роялти за права на трансляции с международных и иностранных спортивных событий, а также права пользования международным развлекательным и спортивным контентом

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в I чтении законопроект, который предусматривает восстановление для компаний некоторых налоговых льгот, действовавших до приостановки отдельных положений соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми государствами.

Документом, внесенным правительством РФ, предлагается восстановить налоговые льготы, которые действовали ранее для российских компаний при платежах за рубеж и действие которых было приостановлено в связи с указом президента РФ от 8 августа 2023 года "О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения".

Речь идет о таких платежах, как выплаты процентов иностранным банкам и иностранным экспортно-кредитным агентствам, покупка морских судов, роялти за права на трансляции с международных и иностранных спортивных событий, а также права пользования международным развлекательным и спортивным контентом, лизинговые платежи на самолеты, включая вспомогательные силовые установки и авиационные двигатели, по заключенным до 5 марта 2022 года договорам, лицензионные платежи по действующим лицензионным договорам за предоставление права пользования программным обеспечением и иными нематериальными активами, не имеющими аналогов на российском рынке.

"Предлагаемый порядок налогообложения применятся при условии подтверждения наличия у иностранных организаций фактического права на получаемый доход и подтверждения факта отсутствия взаимозависимости между российской организацией, выплачивающей доход, и иностранной организацией - получателем дохода", - говорится в пояснительной записке.

Документом также предусматриваются изменения в порядке уплаты НДС. "В целях предотвращения создания схем по уклонению от уплаты НДС, в том числе в случае, когда товары реализуются хозяйствующими субъектами государств - членов Евразийского экономического союза российским физическим лицам, не являющимся плательщиками НДС, на основании договоров поручения, договоров комиссии, агентских договоров или иных аналогичных договоров, предлагается возложить обязанность по исчислению и уплате НДС при ввозе товаров на территорию РФ с территории государств - членов Евразийского экономического союза на организации-посредники", - говорится в пояснительной записке.