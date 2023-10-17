В СПбМТСБ сообщили об отсутствии влияния приостановок торгов на цены и снабжение

Биржа предприняла все усилия по минимизации их последствий для участников, сказали в пресс-службе торговой площадки

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Приостановки торгов, которые наблюдались на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в последние два дня, предварительно носят технический характер и не повлияли ни на цены, ни на бесперебойность снабжения товарами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе торговой площадки.

16 и 17 октября торги в товарных секциях на СПбМТСБ временно приостанавливали.

"По оценке биржи, данные приостановки не оказали влияния ни на биржевые цены, ни на обеспечение бесперебойности снабжения внутреннего рынка топливом и другими товарами", - отметили в СПбМТСБ.

Там также напомнили, что сделки в товарных секциях исполняются поставкой наличного товара, на что приостановки торгов никак не повлияли. "По предварительной оценке, причины приостановки торгов носят технический характер. Биржа взаимодействует с разработчиками программного обеспечения и поставщиками необходимого оборудования в целях установления причин, приведших к приостановкам торгов, для их последующего исключения. В соответствии с законодательством и нормативными актами осуществляется также информирование регуляторов рынка", - подчеркнули в пресс-службе торговой площадки.

СПбМТСБ добавила, что биржа предприняла все усилия по минимизации последствий приостановок торгов для их участников. Так, торговые сессии на бирже продлевали на время, необходимое участникам торгов для комфортного осуществления сделок. А сами сделки заключали и передавали на дальнейшую обработку в обычном порядке. "Все прочие сервисы, включая работу срочного рынка СПбМТСБ, были и остаются доступны участникам торгов и их клиентам", - заключили на бирже.